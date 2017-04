|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

26 d'abril de 2017, 19.52 h







El Margallo, amb "mirada de gallo pendenssssiero y hossssico de raposos tinyoso",no és pas tan tonto com sembla.





En primer lloc: d'aquí a 4 anys qui sap qui serà viu.





Si ell encara és viu segurament ja no governarà el PP, i si governa, o bé el tornen a fer ministre pensant que té un plan secret per a "conquerir" Gibraltar, i aleshores, Sant Pere que estossegui, o bé el foten fora del govern i sempre podrà dir "és clar, si jo hagués seguit de ministre, tindríem Gibraltar, per... Llegir més