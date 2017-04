L'atrevida i oportuna proposta d'Albert Pla sobre la corrupció del PP

Última actualització Dijous, 27 d'abril de 2017 05:00 h

També envia una contundent carta a Albert Rivera

L'extravertit i sempre inquietant artista català, Albert Pla, ha tornat a ser notícia pel nou intent del Partit Popular i Ciudadanos d'impedir un concert seu a Astúries. Aquest cop, el músic ha enviat una carta a Albert Rivera i també, a Rac1, va etzibar una aplantufada als populars que de seguida va encendre la xarxa.

La proposta al PP



Pla ha aprofitat els micròfons de Rac1 per a fer una proposta als populars: "Els del PP tenen altra feina. En lloc de preocupar-se tant per mi, haurien de fer com ETA: intentar fer una llei per reagrupar els seus presos i deixar-nos en pau als altres".



Els motius



L'animadversió del PP i Ciudadanos per Albert Pla va sorgir quan l'artista català va fer unes declaracions provocatives al diari asturià La Nueva España fa quatre anys. El músic espetegava: A mi sempre m'ha fet fàstic ser espanyol, i espero que a tothom". Per si no fos poc, afegia: "M'agradaria que els catalans fóssim independents i que a Gijón s'estudiés el català per collons, igual que ens passa a nosaltres ara" en referència a les pressions de Ciudadanos respecte a la llengua vehicular a les escoles catalanes.

Albert Pla va publicar ahir una carta dirigida directament a Albert Rivera que deia: Em caus bé. Et dius Albert, com jo. Ets català, com jo. T'agrada anar polit, com jo. I cada vegada que obres la boca, dius una mentida o una ximpleria, com jo". A partir d'aquí explica les mentides sobre les subvencions als artistes i li retreu que el seu concert "es fa a través d'un promotor privat que lloga el teatre amb aquesta finalitat".