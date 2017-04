Anna Gabriel reobre la seva ‘guerra’ contra Artur Mas

Última actualització Dijous, 27 d'abril de 2017 09:45 h

La diputada de la CUP retreu que l'expresident proposi negociacions amb l'Estat després del referèndum en lloc d'una proclamació

L’enfrontament ja cèlebre entre Anna Gabriel i Artur Mas la tardor de 2015 durant les negociacions per escollir un nou president de la Generalitat ha tingut una rèplica aquest matí. Durant una entrevista a TV3, la portaveu parlamentària de la CUP ha fet un contundent retret contra l’expresident per unes paraules que ha proferit aquesta setmana sobre el referèndum durant dues conferències a Brussel·les i París. La representant cupaire ha qüestionat que Artur Mas vulgui de debò la independència o bé sigui partidari del dret a l’autodeterminació.

Les paraules de l’expresident de la Generalitat que han generat els retrets de Gabriel fan referència a una possibilitat que Mas va posar sobre la taula a les capitals francesa i belga sobre l’endemà del plebiscit: “Imaginin que mesos després de guanyar un referèndum no hi ha negociacions amb Madrid i Catalunya declara la independència sense acord amb l’Estat espanyol. Espanya perdria el 20% del seu PIB però conservaria el 100% del seu deute públic, la qual cosa es converteix en un problema europeu per a l’euro”.En aquest sentit, Gabriel ha rebutjat les paraules del president del PDeCAT: “No sé des d’on es fan aquest tipus d’afirmacions; no sé si es fan des d’una mentalitat autonomista, no sé si es fan des del desig que aquest país no s’autodetermini”. La líder de la CUP ha deixat clar que els resultats han de ser vinculants: “No estem fent això i assumint aquest desafiament amb l’Estat perquè els resultats no comptin, no creiem que aquest tipus de maniobres, fins i tot en el terreny discursiu, ajudin a clarificar”. D’altra banda, ha recordat que les institucions catalanes tenen prou personal per organitzar la votació sense comptar amb aquells funcionaris que “temen” per la seva posició, i ha deixat caure la figura dels alcaldes i els electes municipals.