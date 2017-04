La diplomàcia espanyola també queda en evidència a Londres per maniobres anti-procés

Última actualització Dijous, 27 d'abril de 2017 10:50 h

Un representant de l'Estat intenta pressionar com a mínim dos diputats de Westminster per mostrar disconformitat amb mocions per donar suport a Forcadell i Mas

Els tentacles de la diplomàcia espanyola també s’han deixat veure a Londres, després que un periodista francès denunciés pressions de l’Estat per no participar en una conferència d’Artur Mas a París. Dos diputats del parlament britànic, Westminster, han revelat que un membre de la maquinària del ministeri d’Exteriors espanyol s’ha reunit amb ells per dissuadir-los de portar mocions contra la judicialització del procés o de crear un grup de discussió sobre Catalunya a la cambra londinenca.

El diputat de Plaid Cymru –el partit independentista gal·lès– Hywel Williams ha explicat a l’ACN com va anar la trobada –a la qual també va participar el diputat del Partit Nacional Escocès George Kerevan–, a la seu de l’ambaixada espanyola al Regne Unit: “Era evident que estava en contra d'alguns posicionaments que jo havia defensat a la cambra, especialment els que feien referència a algunes mocions presentades recentment”, ha dit en referència a textos en suport a la persecució judicial contra Carme Forcadell i rebutjant “les dures multes i inhabilitacions” contra Mas, Ortega i Rigau pel 9N.Sobre la trobada, també ha detallat que “la persona amb qui vaig parlar de l'ambaixada espanyola va tenir una actitud molt diplomàtica amb mi, i en cap moment va dir 'has de fer això o allò, com és d'esperar”, però “el missatge era allà”. Tot i reiterar que va ser “extremadament cordial” i “molt educat”, no ha passat per alt que el diplomàtic espanyol li va deixar entendre que “preferien que no es fessin” accions com ara constituir un grup de discussió sobre el procés.