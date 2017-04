El propietari del Màlaga de futbol es posa al nivell de la ‘caverna’ més antisobiranista

Última actualització Dijous, 27 d'abril de 2017 12:25 h

Abdullah al-Thani es refereix al Barça com "l'escòria de Catalunya"

El propietari del Màlaga de futbol, Abdullah al-Thani, està en boca de tothom després d’unes declaracions fora de lloc sobre el Futbol Club Barcelona. Amb la lliga de futbol molt igualada entre els blaugrana i el Reial Madrid, el partit dels blancs a l’última jornada a la ciutat andalusa pot ser clau per decidir qui guanya la competició. En aquest sentit, el xeic que controla el club ha etzibat a Twitter: “L’escòria de Catalunya no ensumarà el campionat després de dir mentides sobre l’entrenador Míchel”. Un comentari ofensiu contra els culés que recorda, però, a la caverna mediàtica més antisobiranista.

En motiu del judici d’Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega pel 9N, l’escriptor i columnista Gabriel Albiac reclamava en un article d’opinió el febrer passat a l’ABC que l’expresident català no podia defugir la seva responsabilitat per la votació de 2014. Així, li va dir: “Un colpista que fuig o s’emmascara després de perdre és menys que escòria”. En la mateixa línia, el maig de 2015, una membre de les llistes d’ICV a les municipals de Girona, Marina PIbernat, va utilitzar la mateixa paraula per atacar part de l’independentisme: “Res més bonic que veure a la derechona catalufa ‘rajant’ d’Ada Colau. Esteu cagats, escòria”.