El TSJC mostra la seva cara més intransigent contra el procés

Forcadell i Simó estan citades a declarar el 8 de maig, i les defenses al·leguen que entre la notificació i la data prevista hi ha "només set dies hàbils".

Les defenses havien demanat l'ajornament de les citacions al·legant incompatibilitats d'agenda i en la seva petició demanaven posposar les dates per garantir "un període suficient per a la preparació de la defensa" en base, segons apuntaven, "el Tribunal Europeu dels Drets Humans".

ACN Barcelona .- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat ajornar les declaracions de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la secretària primera, Anna Simó, previstes pel 8 de maig després de les peticions de les defenses. No obstant, el tribunal valorarà l'ajornament de les citacions del vicepresident primer, Lluís Corominas, i la secretària quarta, Ramona Barrufet, previstes pel 12 de maig, i la del secretari tercer i diputat de CSQP Joan Josep Nuet pel 23 de maig.

