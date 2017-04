Rabell es desboca a Twitter i intimida dos periodistes

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

Hi ha una cosa que no entenc, i és que aquest pobre home, que té uns quants anys menys que jo, i que sembla el meu pare. Jo quan tenia els seus 63 anys encara podia pujar de Requesens al cim del Puig Neulós d'una tirada, caminar-me totes aquelles carenes i baixar saltironejant (ara encara hi puc pujar molt bé, però quan arribo a dant estic cansat i he de seure una estoneta)





