L’economista estrella de C’s compara les paraules de Llach amb els assassinats de Franco

El ‘tweet’, que ja ha desaparegut de les xarxes socials de Garicano, ja ha rebut resposta per part de diputats de Junts pel Sí. Germà Bel li ha etzibat: “Luis, continues ‘sembrat’. El País ha rectificat la seva manipulació... i tu no pots evitar-ho. Saluda a la família, ja que vas històric”. Al seu torn, el conseller d’Exteriors, Raül Romeva, ha publicat també a Twitter en resposta un concís: “País petit”. El responsable econòmic de Ciudadanos ja va ser notícia fa unes setmanes, quan va dir a la mateixa xarxa social que “segur que li agrada a Mas” la fotografia d’una papereta del referèndum d’annexió d’Àustria al III Reich que Hitler va impulsar amb els militars ocupant el territori.

@lugaricano Luis, continuas sembrado. El Pais ha rectificado su manipulacion.. y tu no puedes evitarlo. Saluda a familia, ya q vas historico

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal