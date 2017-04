La CUP prepara un gran acte internacional a favor del referèndum

Última actualització Dijous, 27 d'abril de 2017 19:10 h

La CUP està organitzant una conferència internacional pels dies 19 i 20 de maig per visualitzar suports internacionals al referèndum d’autodeterminació que s’ha de celebrar abans de finals de setembre. Sota el títol “Sobirania Popular i Autodeterminació. Canvi Polític a la regió Euro-Mediterrània”, els cupaires reunirancpartits polítics, organitzacions i acadèmics de l’esquerra alternativa europea. Entre els participants hi haurà noms com Jutta Ditfurth, fundadora dels Verds Alemanys; Maciej Bartkowski, especialista en resistència no violenta de la Johns Hopking University; Ryia Hassan, del moviment BDS internacional a favor de Palestina; o representants de les organitzacions Interventionistische Linke (d’Alemanya); Razem (de Polònia); RISE (d’Escòcia), el Partit Pirata (d’Islàndia), Via

democràtica (del Marroc), entre d’altres que s’aniran fent públics.