Nicolás Maduro dóna una raó més als comuns per abraçar el sí a la independència

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, s'ha fotografiat amb una estelada rodejat per representants d'Ítaca, una organització de l'esquerra independentista que defensa l'emancipació dels Països Catalans.

La instantània s'ha fet aquesta setmana durant la presentació del documental 'Maduro, Lleialtat indiscutible', on hi va assistir el mandatari veneçolà. En declaracions a NacióDigital, el català Lluís Bartra, membre d'Ítaca, explica que el president de la república bolivariana li va dir: "estigueu segurs que reconeixerem Catalunya des del segon zero". També narra que "el president coneix el procés i em va comentar que havia estat amb altres catalans feia poc i que com jo no volen ser presentats com a espanyols".