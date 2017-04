La maquiavèl·lica estratègia dels comuns amb la Comissió de Venècia

Última actualització Divendres, 28 d'abril de 2017 05:00 h

Només es pot pronunciar per iniciativa pròpia o si ho demana un estat o el Consell d'Europa

Ahir saltava la notícia que els comuns podrien abraçar la unilateralitat quan es plantejaven, per primer cop, fer el referèndum sense un pacte amb l'Estat. Això sí, subeditaven aquesta idea a que la a Comissió de Venècia ho autoritzés. Però sobre el paper, amb el codi de bones pràctiques de l'organització, és clarament impossible que això succeeixi i ara explicarem per què.

En un altre punt del codi de bones pràctiques, el text estableix que es pot fer un referèndum si es revisa la norma que ho impedeix i afegeix que s'ha d'evitar fer les modificacions necessàries durant l'any anterior a celebrar-lo. El codi de bones pràctiques també fixa que cal una llei que reculli “els aspectes fonamentals del referèndum” com a mínim “un any abans” que se celebri la consulta o bé que aquestes condicions constin “a la constitució o alguna altre llei superior a la ordinària”.



Silenci des de El Pacte pel Referèndum



El coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, ha evitat pronunciar-se sobre la proposta dels comuns, que avalarien el referèndum unilateral si el Govern aconsegueix el reconeixement previ de la Comissió de Venècia. "Això entra en l'espai de la política, de les institucions, del Parlament, i nosaltres com a pacte no hi entrem", ha afirmat. Elena ha assegurat que cada partit ha de traçar les seves estratègies i que, des del pacte, treballen amb "molta energia" per visualitzar que la majoria dels catalans volen el referèndum, també els votants de partits que s'hi oposen. "Intentem que els que es tapen els ulls a la realitat se n'adonin que cometen un gravíssim error", ha afegit Elena.

A l’article 3 s'explica que la Comissió només pot elaborar estudis i línies mestres sobre lleis i tractats internacionals o fer informes a petició d'òrgans del Consell d'Europa, a petició d'un estat, d'una organització internacional o com a iniciativa pròpia. Així doncs, la Generalitat o el Parlament no podrien demanar el pronunciament de la Comissió de Venècia.L'any 2007 el Consell d'Europa va aprovar un codi de bones pràctiques sobre referèndums. Aquest codi estableix que els referèndums "han de complir la legalitat conjunta" i que "no es poden celebrar si la constitució o l'estatut corresponent no ho contemplen" i cita com a exemple els referèndums sobre aspectes "que són competència exclusiva del parlament".