Coscubiela ataca Mònica Terribas en una entrevista

Última actualització Divendres, 28 d'abril de 2017 09:35 h

El portaveu parlamentari de CSQEP, irritat per les preguntes sobre la seva proposta d'acudir al Consell d'Europa

Joan Coscubiela ha continuat defensant la necessitat d’anar a la Comissió de Venècia del Consell d’Europa per pronunciar-se sobre el referèndum català en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. Tanmateix, s’ha mostrat indignat perquè Junts pel Sí i la CUP estiguin posant “traves” a la proposta de Catalunya Sí que es Pot, però el dirigent dels comuns també ha deixat anar un ‘dard’ contra la pròpia emissora on estava parlant i, concretament, contra la presentadora del programa, Mònica Terribas.

Després de reiterades preguntes sobre la viabilitat d’acudir a la Comissió de Venècia, el portaveu parlamentari de Catalunya Sí que es Pot ha expressat: “Ahir es va produir un fenomen molt curiós, que avui es torna a reproduir en aquesta entrevista; miri, el govern català no fa cap proposta, està en una situació d’inacció a quatre mesos de les eleccions, i quan la fem nosaltres, es dedica a posar-nos problemes”. I ha afegit: “Escolti, són vostès els que han de fer una proposta, i si algú els hi posa una proposta sobre la taula, no li comencin a posar problemes”.Terribas ha evitat respondre la provocació, sí que li ha preguntat si tenen reunions amb el Govern i els grups parlamentaris de Junts pel Sí i la CUP per anar més enllà en la proposta. Coscubiela ha dit que sí, però no ha volgut revelar més detalls. Tampoc ha respost de manera clara sobre si ja havien fet contactes a la pròpia Comissió de Venècia, o a l’assemblea de parlamentaris del Consell d’Europa, qui tindria potestat per demanar un dictamen a la Comissió. Segons ell, han fet contactes amb alguns membres catalans de l’òrgan de poders locals i regionals del Consell, però no n’ha donat més detalls.