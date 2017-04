Nova derrota del govern Colau en una votació “fruit de la seva supèrbia”

Última actualització Divendres, 28 d'abril de 2017 12:30 h

Barcelona en Comú i PSC han de retirar del ple a última hora la proposta de crear una funerària municipal

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El govern municipal de Barcelona ha patit un nou revés després d’haver de retirar de l’ordre del dia del ple la proposta de crear una funerària municipal per falta de suports. L’aprovació dels pressupostos de 2017 per la via de la moció de confiança i l’aposta per aturar les obres de les Glòries a través del consell d’administració de BIMSA, totes dues després de no aconseguir la majoria de regidors, són alguns dels precedents d’impossibilitat d’arribar a consensos en els últims mesos. En aquesta ocasió, ERC i Ciudadanos han acabat rebutjant la proposta a última hora i han deixat la proposta del govern sense possibilitats de prosperar. Al seu torn, el PDeCAT ha qualificat l’episodi de “nova derrota fruit de la seva supèrbia”.

Notícies relacionades

El regidor de Presidència, Eloi Badia, ha acusat ERC de “prioritzar els interessos de partit”. Els republicans, per la seva part, han considerat que la funerària que planteja el govern no aconseguirà abaratir els preus i ha instat el govern a remunicipalitzar Serveis Funeraris, com a mínim intentant la compra del 36% a Mémora –l’empresa que controla el servei ara–, una opció que l'executiu considera inviable. La proposta ja va passar per comissió sense obtenir cap suport.En declaracions als periodistes, Badia ha dit tenir la sensació que alguns grups “estan prioritzant més els interessos de partit”, i ha advertit que “quan això passa qui surt perjudicada és la ciutadania”. El regidor ha demanat a tots els grups que reflexionin, però s'ha adreçat a C’s i sobretot a ERC. “Estem realment perplexos pel seu canvi d'enfocament”, ha dit. Al mateix temps, ha reclamat a la CUP que “faci un pas endavant”, perquè “ni molt menys aquesta victòria està feta”. Pel que fa a la proposta d'ERC de comprar el 36% de Serveis Funeraris per tenir majoria a l'empresa, Badia ha apuntat que aquest és un plantejament “inviable”, perquè Mémora no vol vendre.