El govern espanyol rep una ‘bufetada’ de l’òrgan responsable de la Comissió de Venècia

Última actualització Divendres, 28 d'abril de 2017 14:00 h

El president de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, Pedro Agramunt, està a punt de ser forçat a dimitir

Guifré Jordan @enGuifre-- La Comissió de Venècia ha ocupat la centralitat del debat sobre el procés en les últimes 24 hores després de la proposta de Catalunya Sí que es Pot. Ara, tangencialment, l’òrgan depenent del Consell d’Europa que podria jugar el seu paper de cara al referèndum –ja sigui abans o després de la seva celebració– es podria veure afectat per un ‘terratrèmol’ desfermat al Consell: el president de l’Assemblea Parlamentària de l’ens (PACE), el senador espanyol pel PP Pedro Agramunt, ha rebut la reprovació dels seus col·legues fins al punt que l’estan a punt de fer dimitir. Així, els populars poden perdre una peça en un òrgan que podria tenir influència sobre l’anomenada Comissió de Venècia.

En concret, la polèmica s’ha originat per un suposat viatge d’Agramunt a Síria, on s’hauria reunit amb Baixar al-Assad d’amagat. Això no ha agradat gens a la pròpia mesa de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa que, en una reunió avui, ha acordat que el senador popular no està autoritzat a fer cap visita oficial o fer cap declaració com a màxim responsable de l’òrgan. “El president ha escollit no acudir a aquesta reunió, i no ha presentat la carta de dimissió. Així, en el context que les normes de procediment no permeten forçar-lo a dimitir, la mesa ha decidit prendre aquestes mesures”, ha expressat un dels vicepresidents, Roger Gale.A més, ha afegit: “Els estàndards i principis de l’Assemblea Parlamentària són més importants que un membre individual, i la integritat de la nostra assemblea s’ha de sostener”. No és la primera vegada que Agramunt està a l’ull de l’huracà, ja que en diverses ocasions ha protagonitzat polèmiques per mostrar-se proper a règims com els de Vladimir Putin o bé d’ Azerbaidjan, considerat un règim dictatorial Agramunt és un dels màxims implicats en la 'diplomàcia del caviar ', amb la qual se sospita que el règim àzeri hauria sobornat membres del Consell d'Europa amb caviar, catifes de luxe i or, a canvi de l'emissió d'informes favorables sobre la diplomàcia del país caucàsic.