Susana Díaz perd els papers i insulta ERC i Compromís

Toni

28 d'abril de 2017, 17.14 h

Marededéusenyor. No sabeu què dieu. La Susana ha creat infinitat d'empreses a Andalusia i no ha parat de generar valor per al ciutadà. La I+R+D no ha parat de créixer. Els andalusos n'estan encantats. "Ozú, que tenemo tanto trabaho que no zabemoh po ende empezá!. Mireu ABENGOA, quin model de creixement i generador de riquesa. Barruts!!!