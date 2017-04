[Vídeo] Trias esclata contra els comuns i endureix el discurs del PDeCAT a Barcelona

Última actualització Divendres, 28 d'abril de 2017 15:55 h

"La seva manera de fer política em fa fàstic!"

Xavier Trias ha sorprès avui el ple de l'Ajuntament de Barcelona amb un to més dur del que sol emprar. En aquesta ocasió, ha respost a la comú Janet Sanz en un aferrissat debat sobre les obres del túnel de Glòries. "La seva manera de fer política em fa fàstic" ha etzibat l'exalcalde. A més, ha assegurat que els comuns s'han convertit en "la nova casta política".

Xavier Trias ha esclatat avui contra els comuns. La paciència i tarannà de l'exalcalde s'han evadit de cop i volta i ha elaborat una resposta als comuns molt contundent. Janet Sanz havia tornat a parlar sobre la corrupció de l'antiga CiU i ha tornat a interpel·lar directament a Trias en mig del debat de les obres del túnel de les Glòries. "Si algun dia deixo l'ajuntament, serà culpa per aquesta manera de fer política" ha dit Trias.

"Els que tenim certa edat no tenim per què suportar aquestes coses deia directament a la comú. Sobre l'estratègia de Barcelona en Comú ha opinat que "vostès imposen, no busquen acords" i ha afegit que "el que ha fet vostè aquí és una vergonya i una indecència". Fins i tot ha arribat a exigir: "vostè s'hauria de disculpar, ha fet un altre cop insinuacions".



Resoldre el túnel de Glòries és important. Erradicar la corrupció del país i la ciutat també ho és.@janetsanz al #PleBcn pic.twitter.com/RpNlvX63rJ — Barcelona en Comú (@bcnencomu) 28 d’abril de 2017

