Moment dolç dels PPCC: treballen plegats en favor de la cultura comú

Per altra banda, també s'ha abordat el tema de treballar conjuntament en la presentació de candidatures Patrimoni Mundial de la UNESCO d’aquells elements patrimonials que són comuns als tres territoris.

Així mateix, s'ha parlat d'unificar estratègies dels recursos culturals i turístics que es troben al parc natural dels Ports, parc natural de la Tinença de Benifassà, les pintures rupestres de la Serra de la Pietat a Ulldecona, el jaciment ibèric de la Moleta del Remei així com el Centre d'Interpretació dels Ibers a Alcanar.

Pel que fa a la posada en valor del riu Sénia, límit entre les comunitats valenciana i catalana, s'ha plantejat declarar-lo d'interès etnològic i crear-ne un parc cultural que identifiqui i protegeixi els elements d'aprofitament d'aigua al voltant del riu. Com s'ha explicat en una nota de la Conselleria de Cultura, serien motiu de protecció els molins, embassaments, sèquies, ponts, i les fàbriques papereres i tèxtils que van sorgir al recer del riu Sènia. Aquest projecte estaria dotat d'altres actuacions que potenciarien el coneixement, la conservació i difusió del patrimoni natural com la creació d'un inventari amb els elements inventariats, la senyalització adequada dels elements culturals, disseny de rutes turístiques i centres d'interpretació.

La comissió de patrimoni cultural, que s'ha reunit per primera vegada, respon a la Declaració de Palma que, el passat mes de febrer, va acordar el conseller de Cultura, Santi Vila, amb la consellera de Transparència, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears, Ruth Mateu, i el conseller d'Educació, Recerca, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, mitjançant la qual es van comprometre a enfortir vincles en benefici comú dels tres territoris en els àmbits de la llengua i la cultura.

