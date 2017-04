Unionistes i independentistes obligats 'a fer l'amor' a la Feria de Abril

Melic Catalunya endins Catalunya endins

28 d'abril de 2017, 20.44 h

Agradi o no la independencia per numeros es quasi impossible sense el suport de la poblacio d´origen inmigrant, a banda de la inmigracio espanyola la de fora d´Europa crec que son mes d´un milio d´habitants a Catalunya i aquesta gent no marxara enlloc mai perque si tens casa i treball a un lloc no ho deixaras pas passi el que passi, o siqui que si ha d´estar i exposar les raons per les que viuran millor a una republica catalana.



