Arrenca l’assemblea general de l’ANC amb un missatge contundent als polítics

MARTÍ SUBIRATS VILAFRANCA VILAFRANCA

29 d'abril de 2017, 13.59 h

#6 Per a bona plantofada serà la teva que t´emportaràs QUAN ES CONVOQUI EL REFERÈNDUM DE CATALUNYA. AQUESTA SÍ QUE SERÀ UNA PLANTOFADA.... ESTRATOSFÈRICA.

El que no se és a on aniràs a parar tu després, alguns segles, si a la tercera dimensió o a l´espai intergal·laxial (com deien les percepcions del Margallo).