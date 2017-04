[Vídeo] L’èpica ovació de l’independentisme civil a Lluís Llach i Carles Puigdemont

Última actualització Dissabte, 29 d'abril de 2017 16:45 h

L'assemblea general ordinària de l'ANC rep amb crits d'independència durant dos minuts el president del país

La publicació a El País d’unes declaracions de Lluís Llach a diversos actes no ha tingut el mateix efecte que amb Santi Vidal. L’independentisme polític va mostrar el suport majoritari al cantautor de Verges en el ple del Parlament dimecres passat. Per si restava algun dubte, però, les gairebé 4.000 persones que han assistit a l’assemblea general ordinària de l’ANC –segons l’organització– li han dedicat una ovació dempeus quan ha entrat al Palau d’Esports de Granollers. Una mostra de suport que s'ha repetit amb crits d'independència durant dos minuts quan han fet acte de presència Carles Puigdemont i Carme Forcadell, les dues primeres autoritats del país.

L’assemblea ha començat a les 10 del matí amb una picada d’ullet al propi Llach, amb una actuació de ‘Venim del Nord, Venim del Sud’ per part de la cantant Gemma Humet. Tot seguit, els socis de l’entitat han aprovat per gairebé unanimitat els informes de gestió i econòmic de l’any passat, com així també el pressupost pels propers mesos, el codi ètic i el full de ruta. Els assistents també han homenatjat els quatre fundadors de l’ANC: Pere Pugès, Miquel Strubell, Miquel Sellarès i Enric Ainsa.En declaracions als mitjans de comunicació, el president de l’organització civil independència de referència, Jordi Sànchez, ha dit que està convençut que el govern de la Generalitat i el Parlament tenen prou força com per tirar endavant el referèndum fins i tot si Madrid “embogeix i utilitza la coacció”, una opció que, segons ha afirmat, ni s’imagina. A més, ha exclamat que l’objectiu de l’Estat és “intentar ofegar aquest país”, arran de la polèmica suspensió d’un viatge de Catalunya i Flandes al Marroc. El govern del país nord-africà ha informat que cap dels seus responsables polítics podria rebre’ls, cosa que la Generalitat atribueix a pressions de l’Estat.