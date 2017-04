L’escàndol de les extorsions de la diplomàcia espanyola ja traspassa fronteres

Última actualització Dissabte, 29 d'abril de 2017 13:00 h

Els principals mitjans de comunicació belgues es fan ressò de les pressions de l'Estat per desactivar un viatge conjunt entre Catalunya i Flandes al Marroc

Guifré Jordan @enGuifre - L’opinió pública catalana ja comença a estar acostumada a les accions de la diplomàcia espanyola per parar els peus a la internacionalització del procés, amb les últimes maniobres denunciades per dos diputats al parlament britànic i un periodista francès. Ara bé, la guerra bruta del ministeri d’Exteriors espanyol ara ja ha traspassat fronteres: la premsa belga s’està fent ressò en les últimes hores d’un viatge frustrat de Catalunya i Flandes al Marroc perquè cap representant polític del país nord-africà té previst reunir-se amb l’expedició. Un fet que els propis mitjans de comunicació del país centreeuropeu ja creuen que “possiblement” és a causa dels moviments de Madrid per impedir-ho.

L’agència de notícies Belga explica en un teletip titulat: “Geert Bourgeois no anirà a una missió comercial al Marroc per les pressions del govern espanyol”. El text concreta que “presumiblement, el govern de Madrid ha pressionat el Marroc perquè no rebi la delegació catalana” i que els executiu català i flamenc “han decidit conjuntament” cancel·lar el viatge. Un dels principals mitjans de comunicació amb presència del país, RTL i la Ràdio Televisió Belga de la Comunitat Francesa (RTBF) , ja se n’han fet ressò.No són els únics, però, ja que un dels diaris més importants de Flandes, De Tijd, afirma sense pèls a la llengua: "Espanya posa fre a una missió catalanoflamenca". Una agència de notícies africana, Barlamane, també apunta a l’Estat com a causant del viatge fallit, tot recordant fins i tot les paraules de fa unes setmanes de Margallo, on revelava “favors” per aconseguir declaracions internacionals contra el procés.