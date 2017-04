[Exclusiva] Els detalls del misteriós nou repte de mobilització de l’ANC per l’11 de setembre

Última actualització Dissabte, 29 d'abril de 2017 14:05 h

L'entitat independentista prepararia diverses marxes simultànies dinàmiques que conflueixin a una cèntrica cruïlla de Barcelona per crear el signe de la suma

Guifré Jordan @enGuifre– L’ANC ha començat a desvelar alguns dels detalls de la mobilització que prepara per aquest 11 de setembre durant l’assemblea general ordinària a Granollers. Els seus responsables de Mobilització han deixat entreveure que hi haurà una marxa plena de colors en la cruïlla entre el Passeig de Gràcia i el carrer Aragó de Barcelona. Segons ha pogut saber directe!cat de fonts del secretariat nacional de l’Assemblea, la idea principal és omplir la cèntrica cruïlla per crear una creu, és a dir, un gegantí signe de la suma (+). Per què? Es tracta de “projectar al món que sempre som més” de mostrar que la mobilització és “en positiu”. Ara bé, ni molt menys es tracta de fer una marxa estàtica, sinó que serà dinàmica i els colors de les samarretes de tots els anys jugaran el seu paper.

El proper #11S2017 tindrem un esclat de color a una cruïlla de BCN.

Nosaltres ho vam començar, nosaltres ho acabarem!#AGO2017 #ComençaelSÍ pic.twitter.com/D8atyUfueA — Assemblea Nacional (@assemblea) 29 d’abril de 2017

Segons ha pogut saber aquest diari, la manifestació podria començar a diversos punts de Barcelona simultàniament i els assistents es mourien tots en direcció a la cruïlla entre Passeig de Gràcia i el carrer Aragó per construir el símbol de la suma, el signe positiu. Tot i que les fonts no ho han ni confirmat ni desmentit, és presumible que cadascun dels quatre extrems d’aquesta creu sigui d’un color diferent –tot utilitzant les samarretes d’altres anys–, així que el resultat final seria d’una imatge multicolor. Una idea que lligaria amb la campanya d’omplir els balcons del país amb domassos de diversos colors on s’hi llegeixi la paraula ‘Sí’.Allò que sí que han deixat clar els responsables de mobilització de l’Assemblea és que el tema principal d’aquest 11 de setembre serà el referèndum –mirant el calendari i els inconvenients de cada data, el dia del referèndum podria ser el 24 de setembre, així que la marxa es produiria en el moment més calent–. D’altra banda, el president de l’ANC, Jordi Sànchez, ha dit en el discurs de cloenda de l’esdeveniment que, si cal, impulsarà la mobilització permanent, és a dir, acampar.