Puigdemont anuncia quan passarà l’últim tren que tindrà l’Estat per evitar el xoc

El presient de la Generalitat diu que "en les properes setmanes" farà l'última proposta de referèndum dialogat

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha tornat a evitar dir quina serà la data i la pregunta del referèndum que preveu per no més enllà del 27S. En una intervenció a l’assemblea general ordinària de l’ANC, no obstant, sí que s’ha compromès a fer-ho públic en un futur no llunyà i, d’altra banda, ha explicitat quan li donarà l’última oportunitat a l’Estat per evitar el xoc de legalitats: en les properes setmanes.

En concret, Puigdemont ha explicat que en les “properes setmanes” l'Estat tindrà damunt la seva taula una proposta catalana per dialogar i negociar el referèndum. Serà la última proposta de diàleg del Govern, han concretat fonts de la Generalitat a l'ACN. És possible que el president de la Generalitat esperi que el Pacte Nacional pel Referèndum culmini la seva feina a finals de maig perquè ell doni l’última oportunitat a Rajoy per evitar que Catalunya posi en marxa la maquinària de la legalitat pròpia prevista en el full de ruta del govern. Això passaria, però, perquè la Moncloa acceptés el referèndum. Així, el juny podria ser el moment en què la Generalitat ja descarti oficialment el plebiscit pactat i aquell mes, o bé el següent, comencés a accionar la palanca unilateral.En aquest context, Puigdemont ha reclamat al govern espanyol que “aparqui la mandra, que deixi els prejudicis i que assumeixi la seva part de responsabilitat”, que “és molt gran en la resolució del problema; nosaltres li tenim i l'assumim tant lluny com faci falta”. De fet, el cap de l'executiu ha demanat a l'Estat que enraoni: “Segurament és un terme difícil de conjugar amb altres llengües que no tenen la tradició de pau i treva d'aquest país”, ha etzibat Puigdemont. “Però enraonar no fa mal; no és anticonstitucional”, ha reblat.