Moncloa, disposada a acceptar una secessió en el si d'Europa a canvi de Gibraltar

QUERIDO NAZI-ONANISTA JUAN RUIZ SOLANAS AKA COMO SUPERCAT DE FIGUERAS-GERONA: Tus palabras resuenen en mis oidios como un zumbido de moscas. VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes) VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes)

29 d'abril de 2017, 21.13 h



Aunque en algunos comentarios haya dicho eso del butifarrendum QUE NADIE PIENSE QUE SOY MARIQUITA y que me meto morcillas por el ano, porque no es cierto. Lo juro. Habeis de creerme.



Mirad si no soy sarasa, que acabo de estar al lado de un rubio machote con ojos azules i un bigotito de pecado, y no he hecho ninguna moneria. Además, ese de Figueras que no me acuse de masturbarme el culo con el consolador de mi madre, porque es imposible: hoy tengo las almorranas gordas y rojas como cerezas p... Llegir més