La nova sortida de to de Zapatero amb Catalunya

Última actualització Diumenge, 30 d'abril de 2017 15:25 h

L'expresident del govern espanyol diu que el referèndum és "el pitjor mecanisme" i fa una crida a tornar al debat sobre l'Estatut

José Luis Rodríguez Zapatero no en va tenir prou amb ser el protagonista de dilluns passat, acusant una part de Catalunya de no donar suport a Susana Díaz pels prejudicis pel fet de ser dona. En una entrevista publicada avui a El Periódico, l’expresident del govern espanyol ha expressat que fer un referèndum és el “pitjor mecanisme” per decidir “qüestions transcendentals de convivència”, i ha concretat que ho tenen “comprovat”.

En aquest sentit, ha dit que “els referèndums divideixen, de vegades artificialment, i divideixen apassionadament”, i encara entra en més detalls: “És com si a algú li anés la vida entre votar sí i votar no, perquè és com si algú vota allò que és, sóc català o no sóc català”. L’altre gran obstacle que esmenta ZP és el perill que tindria fer-ne un, ja que després en podria venir un altre: I després passa que en els referèndums, normalment qui perd vol revenja. Com ha passat a Escòcia. A Escòcia va sortir el No i ja estan els del Sí demanant un segon referèndum, i a Quebec n’hi va haver dos”.A més, creu que els referèndums solen tenir resultats “ajustats” i que, per exemple, “al Quebec n’han fet dos i no ha servit de res, d’acord?”. Així, Zapatero aposta per tornar al celebèrrim ‘apoyaré’, ja que creu que la solució per resoldre el conflicte Catalunya-Espanya és “partir de l’Estatut, perquè és allí on ens vam bifurcar”. També ha rebutjat que, tant la seva promesa que es respectaria l’Estatut com el cepillo d’Alfonso Guerra juguessin cap paper negatiu en la consciència col·lectiva catalana pel gir sobiranista.