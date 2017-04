Contundent acció policial contra estelades a Valladolid durant la final de Copa de rugbi

30 d'abril de 2017, 19.26 h

#1 Il.legal dius? hahahahahhaha, doncs em sembla que els espanyolets de la teva corda no opinen igual. Hauries de veure en partits del Real Madrid amb banderes de l'aguilot franquista i ningú hi diu res, però quan són els cataans si que molesta.



Jo no sóc partidari d'anar amb banderes polítiques als partits, però se suposa que en teoriá us empleneu la bocassa de que espanya és una "democràcia" i que hi ha "llibertat d'expressi´", però alhora de la veritat no existeix ni un ni l'al... Llegir més