El director d’‘El Periódico’ menysté el procés per enèsima vegada

Dilluns, 1 de maig de 2017

Enric Hernández dedica sis dels seus dotze articles d'opinió d'abril a atiar el foc contra l'independentisme

El director d’El Periódico, Enric Hernàndez, ha tornat a aprofitar la seva columna d’opinió al diari del Grupo Zeta per atiar el foc contra el procés. Per sisena vegada en els dotze articles que ha publicat durant el mes d’abril, el periodista ha criticat el camí que segueix el govern de la Generalitat. En un article titulat ‘El bucle infinit del procés’, Hernàndez dispara contra tot el camí recorregut fins ara des que a finals de 2012 el Parlament de Catalunya va decidir posar rumb cap al referèndum d’autodeterminació.

El periodista d’El Periódico ja dóna per fet que el camí cap a la independència està morint i dóna el conflicte entre la Generalitat i l’Estat espanyol per acabat: “El bucle infinit del procés llangueix entre divisions, ocurrències i fanfarronades, cosa que li estalvia a Rajoy l’esforç d’afrontar el conflicte i formular una oferta atractiva per al conjunt dels catalans. Trist desenllaç”.Al llarg de l’article, també fa un recorregut pels darrers anys del procés, amb un marcat biaix i escollint els episodis més controvertits, tot ‘oblidant’ d’altres que podrien donar més optimisme a l’independentisme. Així, sense mencionar cap de les manifestacions sobiranistes des de 2012, es refereix al “o referèndum o referèndum” de Puigdemont com a “full de ruta 3.0”. I, en aquest sentit, diu que “després de proclamar que aquesta vegada sí que sí, que aquest referèndum vinculant no hi haurà qui el pari, els actors del front independentista comencen a refredar expectatives”, i recorda els capítols de les filtracions de David Bonvehí o la hipotètica DUI d’Oriol Junqueras.