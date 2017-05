On era Millo mentre l’aeroport esdevenia una ratera a causa de la policia espanyola?

Última actualització Dilluns, 1 de maig de 2017 15:35 h

El delegat del govern espanyol a Catalunya va assistir a la final del Godó mentre les forces de seguretat depenents de l'executiu eren notícia per partida doble

La policia espanyola va ser protagonista de la jornada d’ahir per partida doble: a Valladolid, al migdia, es dedicava a empaitar ciutadans que assistien a un partit de rugbi amb estelades, mentre que a Barcelona es mostraven totalment inoperants i desbordats amb el control de passaports dels passatgers. El caos es va fer evident també al migdia, quan alguna gent va arribar a esperar durant hores per poder passar els controls. Alguns, van arribar a perdre els vols a causa de les cues. I mentre la policia espanyola, que depèn del ministeri de l’Interior, es convertia en la protagonista del dia, on era el representant màxim del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo? Veient tennis al Reial Club de Tennis de Barcelona.

L'única polícia q multa per portar banderes és la policia espanyola.Avui a Valladolid, per portar estelades a gent @UESantboiana. Parlem-ne? https://t.co/2M1cBJb1Nf — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 30 d’abril de 2017

Es dediquen a boicotejar viatges de la Generalitat i requisar estelades però deixen l'aeroport fet un caos.La seva manera dialogar #caosprat pic.twitter.com/hhTZvCmMyJ — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 30 d’abril de 2017

La única reacció del govern espanyol durant el cap de setmana de caos a El Prat. #etfelicitofill pic.twitter.com/Bg52QuEvWS — Montse Candini (@montsecandini) 1 de maig de 2017

Millo va seure a la llotja del club de tennis català per presenciar la final del Trofeu Comte de Godó, que va enfrontar Rafael Nadal i l’austríac Dominic Thiem, amb victòria relativament plàcida pel mallorquí. El delegat de l’executiu espanyol al Principat va compartir llotja amb els membres del govern català Neus Munté i Josep Rull que, per falta de competències, no podien fer res per posar remei al malson dels usuaris de Barcelona-El Prat.El president de l’ANC, Jordi Sànchez, va denunciar via Twitter les diverses actuacions de la policia espanyola durant tota la jornada: “Es dediquen a boicotejar viatges de la Generalitat i requisar estelades però deixen l'aeroport fet un caos. La seva manera dialogar #caosprat”. A més, Sànchez també contrarestava unes declaracions de Xavier Garcia Albiol, on va acusar la pròpia Assemblea com una mena de policia religiosa: “L'única policia que multa per portar banderes és la policia espanyola. Avui a Valladolid, per portar estelades a la gent de la UESantboiana. Parlem-ne?”, ha expressat també a Twitter. Un posicionament compartit per la diputada de Junts pel Sí Montse Candini.