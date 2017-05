El Sí a Escòcia s’imposa en una enquesta per primer cop en gairebé un any

Última actualització Dilluns, 1 de maig de 2017 17:45 h

La majoria d'escocesos estan convençuts que en menys de 15 anys el país serà independent

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre– A cinc setmanes d’unes eleccions legislatives avançades al Regne Unit, la victòria clara dels conservadors al conjunt de l’estat en totes les enquestes contrasta amb l’hegemonia de l’SNP a Escòcia –per bé que menor al 2015, quan es van fer amb 56 dels 59 escons disponibles, una fita difícil d’igualar– . A més, avui el diari The National ha publicat una enquesta sobre la independència del país que representa un canvi de tendència respecte als últims mesos. Des de 2015 no hi havia hagut cap enquesta que donés un percentatge més alt al Sí que al No, excepte la setmana posterior al referèndum del Brexit. Ara, però, un nou estudi mostra que la plena sobirania s’imposaria.

Notícies relacionades

Segons publica el rotatiu, un 51% d’escocesos optaria pel Sí, mentre que un 48% ho faria pel No. Al voltant de 8 de cada deu escocesos independentistes optaria per romandre a la Unió Europea, mentre que els 2 restants voldrien quedar-ne al marge. A més, la mostra indica que la majoria de ciutadans, el 54%, té coll avall que la independència acabarà arribant d’una manera o altra en un termini màxim de 15 anys.Amb un percentatge similar (52%), la ciutadania creu majoritàriament que la premier britànica, Theresa May, no hauria de barrar el pas a una segona votació independentista si la seva homòloga escocesa, Nicola Sturgeon, l’acaba demanant de manera oficial. De fet, l’anunci de la líder de l’SNP de caminar cap a l’anomenat indyref2 ha estat controvertit, ja que l’oposició unionista s’ha escandalitzat, així que les eleccions a Westminster del 8 de juny seran un bon termòmetre per saber quin suport real reuneixen els plans de Sturgeon.