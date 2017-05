Junqueras explica als EUA les maldats de l'Estat espanyol contra Catalunya

Última actualització Dimarts, 2 de maig de 2017 08:55 h

Critica que Espanya no permeti el referèndum i que impedeix conèxier la voluntat del poble

ACN Miami .- El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha criticat que Espanya no permeti el referèndum i ha defensat que les urnes són l'únic camí per conèixer la voluntat del poble. En una entrevista a Noticias Telemundo, Junqueras ha desgranat els motius pels quals Catalunya vol exercir el dret a decidir. Durant l'entrevista, la periodista Angie Sandoval també li ha preguntat sobre les relacions de Catalunya amb Veneçuela arran de la publicació de la fotografia del president Nicolás Maduro amb una estelada. Junqueras ha evitat pronunciar-se sobre la qüestió i ha recordat que els independentistes que apareixen a la imatge "no tenen responsabilitats institucionals". Tot i això, ha assegurat que Catalunya s'aliena amb els països que defensen la democràcia i els drets humans.

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, durant l'entrevista a Noticias Telemundo a Miami © ACN Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes diplomacia, internacionalització, miami, oriol junqueras, telemundo

L'entrevista a Noticias Telemundo ha tractat sobre els motius de la visita del vicepresident del Govern als Estats Units, el procés sobiranista, la seva opinió sobre Donald Trump i el polèmic mur i, finalment, sobre les relacions entre Catalunya i el president de Veneçuela, Nicolás Maduro.

La periodista Angie Sandoval li ha preguntat l'opinió sobre la fotografia d'activistes de l'esquerra independentista amb Maduro i una estelada, una imatge difosa a través de les xarxes socials. "Quina opinió té sobre el suport d'aquesta activistes a Nicolás Maduro", li ha preguntat la periodista. Junqueras ha ressaltat que la societat catalana és "molt diversa i variada" i ha defensat que tothom, a títol individual, es reuneixi amb qui cregui convenient.

"Qualsevol persona pot reunir-se amb qui cregui més oportú però les nostres prioritats com a Govern són molt clares i estem amb el conjunt de països democràtics, que són respectuosos amb els drets fonamentals i amb els drets humans i amb el vot dels ciutadans", ha respost el vicepresident.

La periodista ha insistit assegurant que Maduro no respecta els drets humans i criticant que alguns independentistes li donin suport. "Segur que hi ha ciutadans d'Estats Units amb fotos amb dirigents d'altres llocs del món i segur que hi ha ciutadans que expressen el suport a una opció o a una altra perquè, igual que a Catalunya, és una societat molt diversa", ha exposat Junqueras.

El vicepresident ha afegit aleshores que, en el marc d'aquesta cultura democràtica, Catalunya vol fer un referèndum per decidir el seu futur. Sandoval ha assegurat que alguns sondejos van en contra de la postura independentista i ha preguntat a Junqueras per què, davant d'un possible resultat advers, volen tirar endavant el referèndum sense el suport d'Espanya. "No ens guiem per sondejos sinó pel vot dels ciutadans, sempre hem respectat els resultats de les urnes", ha argumentat.

Després de l'entrevista, el vicepresident ha visitat les instal·lacions de Mediapro a Miami i ha tingut una trobada amb la comunitat catalana a Miami. Durant la seva intervenció, Junqueras ha defensat el concepte "estar" independentista en comptes de ser perquè el primer implica transitorietat mentre que el segon és permanent. Així, amb la mirada posada en el referèndum, espera que la postura independentista s'acabi esvaint amb la creació de la república catalana.

A l'exterior de Mediapro, un grup de veneçolans esperaven Junqueras per preguntar-li per què ERC no va donar suport al Senat a la votació d'una declaració institucional sobre Veneçuela, que exigia la posada en llibertat dels presos polítics.V

