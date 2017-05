Els republicans deixen amb un pam de nas a Florentino Pérez

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

2 de maig de 2017, 11.07 h





RECORDEM:







L'estat esPPanyol té DUES banderes . . .









. una és LEAL PERÒ IL.LEGÍTIMA , la rojigualda, IMPOSADA MANU MILITARI PEL GENERALET COLPISTA I FEIXISTA FRANCO





.una altra és IL.LEGAL PERÒ LEGÍTIMA, la republicana, adoptada per un govern DEMOCRÀTIC , el de la 2ª república. Té una franja amb el MORAT DE CASTELLA com per deixar clar qui mana.









QUE NO ENS VINGUIN AMB CARALLADES PPALURDES I CRETINES COM PARLAR DE "LA" BANDERA ESPPANYOLA.







