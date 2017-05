El PSC fa el llit a Ciudadanos per espanyolitzar els senyals de trànsit a Esplugues

2 de maig de 2017, 12.53 h

De fora vingueren i de casa ens tragueren. Cal defensar els drets dels catalans i a qui no li agradi "ancha es Castilla" per acollir-los. El procés per acabar amb una llengua, primer el bilingüisme asimètric i després em monolingüisme de la llengua opressora, això és el que està passant i molt ràpidament si no hi posem remei.