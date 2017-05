Els problemes de la Superilla s'enquisten entre els veïns i l'Ajuntament dels comuns

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

2 de maig de 2017, 15.58 h







#1







Ai, ai , aii . . . PPalurdillaaaaaaaaaaaa . . . ja has tornat a ingerir aquella FATAL mitja copeta d' ANÍS EL MONO que et fa veure coses rares . . .







Ara, explica'ns, PPalurdilla, què carall t'enrolles amb el CNI i d'un INEXISTENT "comisari polític" , d'un INEXISTENT "pamflet" , que no existeixen MÉS QUE EN LA TEVA MALALTISSA FANTASIA motoritzada per la mitja copeta d'ANÍS EL MONO ??!! !!







