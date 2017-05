[Vídeo] A la recerca del 'Sí' a la Feria de Abril

Última actualització Dimecres, 3 de maig de 2017 05:00 h

Reportatge del directe!cat entre les paradetes de la festa andalusa

Gerard Sesé @gerardsese - La Feria de Abril va començar divendres 28 i durarà fins al següent cap de setmana, diumenge 7. Com cada any, la festa andalusa aplega menjar, folklore, música a un volum que pot arribar a ser eixordador i nacionalitats diverses. Perquè s'ha perdut per la dicotomia Andalusia i Catalunya, i ara cada any hi ha presència de casetes d'Extremenys o Murcians i, últimament, d'altres comunitats de Llatinoamèrica com la Cubana Dominicana. I entre tanta gent, hem anat a buscar votants del 'Sí'. D'aquells que, en teoria i a priori, no semblaria que fossin independentistes. N'hem trobat?

La resposta és que no. Sí que és cert que la trentena de diferents entrevistes a gent que passejava per la Feria de Abril no és una mostra prou àmplia per a poder fer grans generalitzacions, però, davant els resultats, el "No" s'imposava entre els assistents amb claredat. Fins i tot l'abstenció a votar un referèndum com a boicot era una opció més majoritària que la del sí.

Els motius? Tots romàntics i arcaics: "porquè soy muy español/a". I mira que les persones que vam entrevistar (ja sigui amb el Periscope en directe o amb el petit reportatge posterior) totes passaven per davant de les casetes polítiques. Al mateix carrer Andalusia de la Feria de Abril hi havia SCC, el PSC, Ciudadanos d'un cantó i de l'altre l'ANC i Súmate, el PDeCAT i una camuflada Esquerra.

Molts colors, molta festa, molta beguda... però pocs arguments i solidesa en el discurs dels partidaris del 'No'. Àdhuc, a vegades, semblava que als unionistes els fes recança reconèixer que ho són ja que sabien que a l'hora d'exposar les seves raons, realment van molt mancats de motius. La porta de sortida sempre sol ser la mateixa: i acaba eixint un "perquè em sento espanyol".

Pels més atrevits, aquí el reportatge:





