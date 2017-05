[Àudio] La ràdio pública francesa imagina en un reportatge com seria un Estat català

Última actualització Dimarts, 2 de maig de 2017 17:20 h

L'emissora entrevista la secretària d'Exteriors, Maria Badia, i dóna per fet el referèndum

Guifré Jordan @enGuifre– La principal emissora generalista de la ràdio pública francesa, France Inter, ha volgut imaginar com seria un Estat català en un reportatge emès aquest dilluns al matí. La peça dóna per fet que el referèndum se celebrarà “aquesta tardor” i no menciona les traves que hi podria posar l’Estat espanyol. Així, entrevista a la secretària d’Afers Exteriors de la Generalitat, Maria Badia, a qui fa imaginar quin potencial econòmic tindria el nou estat, quines relacions mantindria amb la resta de països i si formaria part de la Unió Europea.

L’autor del reportatge, titulat ‘Catalunya, camí cap a la independència?’, fa imaginar a Badia sobre l’economia d’una Catalunya estat, i ella respon que el PIB arribarà al “25%” de l'espanyol i que els sectors més importants seran “la innovació, el turisme, la indústria agroalimentària” i també el món financer. En aquest sentit, també ha expressat: “Som un país petit, sempre tenim la necessitat de trobar mercats, possibles projectes fora, de tal manera que ara mateix allò que exporta Catalunya és més important a Europa que a l’Estat espanyol”. Una situació que creu que es mantindrà en una hipotètica independència.D’altra banda, l’entrevistador també li pregunta per l’establiment d’unes possibles duanes i fronteres en una Catalunya Estat, cosa que ella rebat: “Escolti, som al segle XXI, no pensem en una Catalunya absolutament aïllada, amb fronteres i duanes. Això ja no existeix a Europa. Tots els països de la UE han de funcionar de manera cooperativa”. El periodista, però, posa en dubte que el país es mantingui en el club comunitari, però ella li recorda que “complim tots els requisits per estar a la UE”.Sobre les relacions amb l’Estat espanyol si el trencament es consuma, la secretària d’Afers Exteriors diu que “han de ser bones, perquè són els veïns, com les relacions amb França”. Un posicionament que relaciona amb el concepte d’‘interdependència’ i la cooperació entre països en temes com la lluita antiterrorista. En qualsevol cas, quan el comunicador li recorda que l’Estat espanyol hi perdria molt, en cas de secessió, Maria Badia ho rebla: “Sí, hi perd, però si ho fem acordat, podem continuar cooperant”. Un “win-win”, és el que busca el govern català, segons ella.