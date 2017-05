Cifuentes (PP Madrid) equipara independentistes i el “terrorisme global”

Última actualització Dimarts, 2 de maig de 2017 19:35 h

La dirigent popular considera que els qui "pretenen trencar Espanya" són els enemics comuns, així com els corruptes o els jihadistes

7 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Cristina Cifuentes ha commemorat el dia de la Comunitat de Madrid amb un discurs on ha instat els ciutadans de la regió a mantenir-se units i ferms contra “els enemics comuns”. Entre les amenaces que la presidenta de la comunitat autònoma madrilenya ha mencionat hi ha l’atur, la violència de gènere, el nou terrorisme “global i indiscriminat”, les desigualtats socials, la corrupció... i l’independentisme.

Notícies relacionades

Cifuentes ha reclamat unitat per tots els mals de l’actualitat, però ha fet una menció especial: “Unitat, sobretot, per a garantir la integritat de la nació, mantenint-nos ferms davant qui pretenen trencar Espanya vulnerant subtilment o obertament les lleis i la pròpia Constitució, per a prendre decisions unilaterals que només corresponen al conjunt dels espanyols”. Una referència directa, per bé que implícita, al procés independentista català.Al final de la intervenció, la successora de l’empresonat per corrupció Ignacio González ha resumit que parlava de fer pinya davant “els enemics comuns, que avui són uns altres que el 1808 [la data assenyalada és la del 2 de maig d’aquell any, quan els madrilenys van defensar-se davant les tropes napoleòniques], però davant dels quals no podem abaixar la guàrdia”.