La lliçó de dignitat davant la corrupció del govern txec a Rajoy

Última actualització Dimarts, 2 de maig de 2017 20:30 h

El primer ministre del país centreeuropeu fa caure el seu executiu per sospites sobre evasió d'impostos del seu ministre de Finances

4 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Sospites d’irregularitats econòmiques del ministre de Finances txec amb les seves empreses en el passat. El president del govern del país centreeuropeu decideix dimitir i fer caure l’executiu. Sospites de relacions sostingudes amb diverses trames de corrupció a nivell estatal del partit que governa l’Estat espanyol, amb detencions i empresonaments a les Illes Balears, País Valencià i la Comunitat de Madrid i Múrcia. El president del govern espanyol decideix no actuar, sinó continuar acumulant anys al poder.

Notícies relacionades

El govern de la República Txeca ha caigut només sis mesos després de les eleccions legislatives, ja que el dirigent que s’ocupa de les finances del país, Andrej Babis, està al punt de mira perquè hauria evitat pagar impostos en bons emesos per la seva pròpia empresa. Les explicacions que ha donat per aclarir l’assumpte no han convençut el cap de l’executiu, que ha decidit presentar la seva dimissió només sis mesos després de les eleccions legislatives. Tot i que un i altre polític són de diversos partits i alguns analistes veuen el moviment com un gest electoralista, la dignitat que ha escenificat el líder txec, Bohuslav Sobotka, és difícilment comparable a l’actitud de Rajoy respecte el soroll que ja fa anys arrossega el seu partit respecte a la corrupció.