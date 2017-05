[Vídeo] Castanyot de Rufián a un presentador de la Ser que se'n fot d'ell de manera totalment gratuïta

Última actualització Dimecres, 3 de maig de 2017 10:00 h

Titlla al republicà de "polític d'esquerres cuqui"

El programa de to juvenil i d'humor eminentment espanyol, 'La vida modera Oh my Lol' de la Cadena Ser i presentat per David Broncano, va viure ahir un moment curiós: un dels copresentadors de l'espai, Quequé, va deixar caure un dard totalment gratuït i que no venia al cas contra Gabriel Rufián.





Durant el programa, va sonar La Internacional, l'himne revolucionari del socialisme internacionalista i també usat pels anarquistes. Llavors el copresentador va aprofitar per deixar caure: "Això és el que està passant a Espanya (perquè ningú del públic no se sabia la lletra). La Internacional és perquè en l'ideal de l'esquerra és que no hi hagués nacions... eh, Gabriel Rufián? L'ideal antic de l'esquerra normal, no el de l'esquerra 'cuqui' d'ara".





Clatellot a l'unionisme que va de progre

El mateix Grabriel Rufián ha penjat el fragment on se l'interpel·la al seu perfil de Twitter i ha contestat amb un calbot que els mateixos del programa no s'han atrevit a contestar. A més, el republicà ha aprofitat per proposar als del programa que el convidin. "També és ser molt d'esquerres lluitar per l'autodeterminació dels pobles".











Hola @_Queque_ . Otra cosa de izquierdas es el derecho a la autodeterminación. Nunca he tenido un cuñao progre, puedo ir a @VidaModernaOML? pic.twitter.com/IWpKnwEC5G — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 2 de maig de 2017

