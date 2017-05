Última actualització Dimecres, 3 de maig de 2017 10:45 h

Les joventuts del PDeCAT replica el dirigent popular després d'acusar els joves independentistes de només voler-se "emborratxar"

ACN Barcelona .- El secretari general de la JNC i diputat del PDeCAT al Congrés, Sergi Miquel, ha replicat aquest dimecres les declaracions que va fer el líder del PPC, Xavier García Albiol, aquest cap de setmana: va assegurar que els joves independentistes, assenyalant especialment els propers a la CUP, "només" li demanaven diners com a alcalde per organitzar concerts on "es maltractava la música i on només els preocupava emborratxar-se, que els sortís l'alcohol per les orelles i, si es prestava, anar a llençar quatre pedres contra la seu del PPC".

Com a resposta, Miquel ha penjat un vídeo a les xarxes en què es veu Albiol agredint un manifestant durant una protesta a Martorell per la precampanya electoral de les generals del 2006. "Diu Albiol que coneix les nostres aficions. Ho diu ell que és el primer 'matón' de Catalunya. Aquí fent un passeig tranquil com els que fem a la JNC", ha piulat el dirigent de les joventuts del PDeCAT a les xarxes socials en dos missatges.



El dirigent de les joventuts del PDeCAT ha replicat Albiol que diumenge va assegurar que els joves independentistes no li demanaven polítiques de formacions ni finançament per accedir a projectes de la UE sinó "només" li demanaven diners per organitzar concerts on "es maltractava la música" i on "només els preocupava emborratxar-se". "Aquest és el model del que representen els joves independentistes, concretament els de la CUP", va assegurar Albiol en unes declaracions que no han agradat als joves del PDeCAT.



