Artur Mas guanya temps recorrent al Suprem la sentència del 9N

Última actualització Dimecres, 3 de maig de 2017 12:30 h

L'expresident argumenta que al jutge no li correspon ampliar l'aplicació de la inhabilitació fins a impedir-li que sigui candidat en processos electorals

Artur Mas guanya temps al Suprem de cara a la voràgine que viurà el procés ben aviat. L'expresident demana al Suprem que anul·li la sentència del 9-N perquè vulnera "la llibertat ideològica" i argumenta que al jutge no li correspon ampliar l'aplicació de la inhabilitació fins a impedir-li que sigui candidat en processos electorals. Això obrirà la porta que Mas es pogués presentar en qualsevol tipus de comicis.

ACN Barcelona .- El recurs de cassació que l'expresident de la Generalitat Artur Mas ha presentat al Tribunal Suprem demana que s'anul·li la sentència del TSJC pel 9-N, que el passat 13 de març el va condemnar a una inhabilitació especial per a l'exercici de càrrecs públics electius i funcions de govern durant dos anys i una multa de 36.000 euros per haver desobeït el Tribunal Constitucional (TC). En el recurs, l'advocat Xavier Melero argumenta que la sentència afecta els drets fonamentals, tant dels polítics afectats com d'un nombre molt significant de ciutadans, i conclou que vulnera diversos articles de la Constitució com el que garanteix la llibertat ideològica (article 16), d'expressió (article20.1) i de participació en assumptes púbics i accés a càrrecs públics (article 23). Així mateix, argumenta que "no li correspon al jutge penal ampliar l'àmbit afectat per la inhabilitació especial fins a l'extrem d'impedir la concurrència com a candidat de processos electorals".