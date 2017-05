La Vanguardia i El Periódico celebren que el PNB es vengui al PP

Última actualització Dimecres, 3 de maig de 2017 13:00 h

Catalunya va ser criticada quan volia el pacte fiscal per voler ser una privilegiada

Les portades dels dos diaris unionistes catalans, La Vangaurdia i El Periódico, són calcades si ens fixem en el titular principal que obra les dues edicions d'avui. Ambdós rotatius fan especial èmfasi que el Partit Nacionalista Basc donarà estabilitat al govern espanyol, ja que aprovarà els pressupostos del Partit Popular a canvi d'un "cupo milionari".

Segons sembla, la premsa unionista catalana mata la seva síndrome d'abstinència d'Unió amb el PNB. De fet, el mateix Arnaldo Otegi va descriure el PNB com "nosaltres som una mica de la CUP una mica d'Esquerra i ells són com Unió". Davant la seva desaparició, La Vanguardia i El Periódico sacien la seva set acariciant els passos del PNB, que un altre cop s'ha venut, aquest cop literalment, al govern del PP a canvi de l'estabilitat parlamentària. Un gest molt ben valorat entre els dos rotatius del Grupo Godó i el Grupo Zeta.Ni La Razón o El País parlen a les seves portades del pacte entre el PNB i el PP. Silenci en pro de l'estabilitat. Això sí, les portades de la caverna mediàtica quan Catalunya demanava un pacte fiscal denunciaven la vanitat catalana per voler un tracte diferencial i de pretendre tenir privilegis per sobre de les altres comunitats autònomes. En canvi, el relat no és aquest. Fins i tot són benevolents les portades de El Mundo o l'ABC, que sí que tracten el tema. Un cop més, la diferència de tracte entre Catalunya i el País Basc té el rerefons del procés, actiu al Principat i enterrat a les terres basques.Els governs espanyol i basc han tancat l'acord que resol les seves discrepàncies al voltant del càlcul de la quota entre els anys 2007-2016, de manera que l'executiu espanyol tornarà al basc 1.400 milions d'euros. A més, s'ha establert un quota provisional per 2017 de 1.300 milions, que, després de descomptar els 344 milions en matèria de polítiques actives d'ocupació, quedarà en 956 milions.