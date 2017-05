Ciudadanos ‘tremola’ per la possibilitat que el Govern ja estigui impulsant un DNI català

Última actualització Dimecres, 3 de maig de 2017 15:00 h

El portaveu del partit unionista posa el crit al cel per la presumpta iniciativa, tot i que Neus Munté el desmenteix

Inés Arrimadas mostrava fa uns dies impotència per no saber els detalls de com s’està cuinant el referèndum, cosa que l’impossibilita de moment anar a instàncies judicials per desactivar-lo. El seu partit, però, també s’inquieta per la possibilitat que el Govern també estigui desplegant de manera encoberta l’endemà de la independència, tal com ha suscitat unes paraules de Carlos Carrizosa posant el crit al cel perquè l’executiu estaria bastint el DNI català.

El portaveu de la formació unionista ha fet al·lusió a unes informacions periodístiques de La Vanguardia que apunten que el Govern tindria un pressupost de 9 milions d’euros per elaborar un document nacional d’identitat català, cosa que la consellera de Presidència ha desmentit. Neus Munté ha defensat que es refereix un sistema d’identificació electrònica verificada per “reforçar la identificació dels ciutadans en tots aquells tràmits que han de realitzar davant l’administració que no representa una duplicitat respecte al DNI actual”.Amb tot, Carrizosa no ha donat validesa a les paraules de la també portaveu del Govern i ha titllat el presumpte projecte d’“intolerable duplicitat” que busca “desenvolupar les seves estructures d’Estat”. Defensa que el DNI ja és electrònic i que “la Generalitat el que podria fer és ajudar a tots els catalans a que els seus tràmits els poguessin fer amb el seu DNI electrònic, espanyol”. Una sentència que ha proferit durant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament posant èmfasi en el concepte ‘espanyol’.