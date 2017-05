L’última obsessió unionista contra una ‘estructura d’estat’: el Twitter de Puigdemont

Última actualització Dimecres, 3 de maig de 2017 17:20 h

Ciudadanos qüestiona l'ús que el president fa de la xarxa social i Neus Munté li recorda que és ell mateix qui en gestiona el contingut

Guifré Jordan @enGuifre– El nivell de fiscalització de les accions del govern de la Generalitat en relació amb el procés és tan alt que avui han arribat a un nivell insòlit: Ciudadanos ha demanat explicacions a la consellera de Presidència per l’ús que Carles Puigdemont dóna al seu compte personal de Twitter. Si bé la qüestió a priori no acaba de ser una estructura d’estat ni cap acció encoberta per caminar cap a la independència, el partit d’Albert Rivera s’ha mostrat alarmat perquè presumptament el president de la Generalitat té bloquejades a la xarxa social “moltes persones que s’han manifestat en contra de la secessió”, tot i no haver tingut mai cap contacte amb el perfil @KRLS, segons ha dit la diputada Sonia Sierra.

Notícies relacionades

Durant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, la representant de Ciudadanos ha expressat: “El senyor Puigdemont no gestiona el seu compte de Twitter com qualsevol altre usuari, perquè té un community manager molt ben pagat per tots els catalans, i per això nosaltres li podem demanar explicacions”. I ha continuat dient que Puigdemont no s’està comportant com el president de tots i acusant el Govern d’un “mal ús dels diners públics perquè tenim un community manager que es dedica a blocar ciutadans, i casualment els qui decideix blocar el senyor [Aleix] Clarió, són els que també decideix blocar el senyor Puigdemont”.La consellera Munté no s’ha arronsat i li ha rebatut afirmant que Puigdemont gestiona el seu compte de Twitter des de 2007 i, en aquest sentit, li ha recordat a Sierra que el seu community manager l’assessora, però no gestiona el seu perfil. A més, ha afegit que el president no utilitza “cap tipus de llista ideològica que guiï els criteris d’ús” d’aquesta eina. El successor d’Artur Mas té gairebé 210.000 seguidors a Twitter, una xifra que no ha parat de créixer des dels 13.000 usuaris que el seguien just abans que s’anunciés que seria el nou president de Catalunya el 9 de gener de 2016.