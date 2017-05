El Marroc dóna senyals que la Moncloa estaria darrere de la missió comercial frustrada

Última actualització Dimecres, 3 de maig de 2017 18:35 h

El ministre d'Exteriors del país nord-africà diu que un viatge com el que plantejava Catalunya ha de venir amb el vist-i-plau de Madrid

7 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre - Els ministres d’Exteriors de l’Estat espanyol i el Marroc s’han reunit avui a Madrid amb el rerefons de la polèmica per la missió comercial frustrada de Catalunya i Flandes al país nord-africà. En roda de premsa, el cap de la diplomàcia marroquina, Nasser Bourita, ha dit que el seu país “manté i mantindrà sempre una estreta concertació amb les autoritats de Madrid” a l’hora de concertar viatges com els que ha intentat la Generalitat. Un missatge que es pot interpretar com una confessió que Madrid va interferir per dinamitar la iniciativa ja que amb tota probabilitat no va donar el vist-i-plau al viatge.

Notícies relacionades

No obstant això, Bourita ha evitat fer-ho explícit i s’ha limitat a dir que en el cas de la visita de Catalunya i Flandes, va ser un “problema d’agenda” respecte a “l’unica data” que la Generalitat va suggerir el motiu del refús. El ministre espanyol, Alfonso Dastis, li ha seguit el joc i també ha afirmat que el fracàs del viatge va ser la “incompatibilitat d’agendes” i no pas cap moviment del seu departament.Les relacions diplomàtiques entre Madrid i Rabat viuen un moment dolç, ja que el govern espanyol no pressiona de manera activa perquè el seu veí es mogui en la qüestió del Sàhara Occidental i només s’ha limitat a assumir els posicionaments de la UE –fa un mes i mig, el Tribunal de Justícia del club comunitari declarava el territori fora d’un acord signat entre Brussel·les i Rabat, però les dues parts van acordar buscar argúcies per fer cas omís de la sentència–. A canvi, el Marroc ha aparcat les seves exigències de sobirania sobre Ceuta i Melilla i ara dóna un cop de mà a la Moncloa en el pols que està disputant amb el govern català.