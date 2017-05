Junqueras, a Wall Street: “L’Estat mai ha complert els acords amb Catalunya”

Última actualització Dimecres, 3 de maig de 2017 21:00 h

El vicepresident del Govern ja és a Nova York, després de començar la seva gira nord-americana a Miami

Oriol Junqueras ja és a Nova York, on ha arribat després de passar per Miami en la gira nord-americana d’aquesta setmana. I el vicepresident de la Generalitat ja ha fet una declaració d’intencions en una atenció als mitjans a Wall Street a primera hora del matí nord-americà: “L’experiència ens ensenya que els molts acords als quals hem arribat [amb l’Estat espanyol], mai els han complert”.

El també líder d’ERC ha evitat valorar l’acord entre el PNB i el PP pels pressupostos de l’Estat de 2017 i s’ha limitat a dir que “cadascú arriba als acords que creu oportuns”. Amb tot, ha destacat els incompliments "sistemàtics" dels successius governs espanyols amb Catalunya. Aquesta situació, segons Junqueras, és la que ha fet que bona part de la societat catalana hagi arribat al convenciment que la millor solució és tenir estructures d'estat pròpies en un país independent.El número 2 de l’executiu català és aquesta setmana als Estats Units, on ja s’ha reunit amb l’alcalde de Miami i on pretén fer contactes discrets amb inversors nord-americans per preparar el terreny per tornar a emetre bons de la Generalitat i deixar de dependre del FLA. El secretari d’Economia del Govern, Pere Aragonès, ho va confirmar fa uns dies a Bloomberg i, tot i que va evitar relacionar-ho amb els plans d’arribar a la independència en els propers mesos, el propi gegant de la comunicació nord-americà no va dubtar a vincular-ho.