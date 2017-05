Toni Clapés o Vador Lladó, els finalistes per presentar les tardes de TV3

Última actualització Dijous, 4 de maig de 2017 05:00 h

Un dels dos comunicadors, actualment presentadors del Grup Godó, seran els qui agafaran el testimoni del programa Divendres

Dos homes forts de les emissores del Grup Godó són els candidats finals per presentar les tardes de la Televisió de Catalunya. Segons ha pogut saber directe!cat, Vador Lladó, presentador del Fricandó Matiner a RAC 105, i Toni Clapés, presentador del Versió RAC1, són els candidats finals que sondeja TV3 per agafar el testimoni del programa Divendres.

La renovació de TV3 comença amb força, si la programació matinera ja es veurà afectada amb la substitució d'Els Matins per dos programes nous, la tarda també veurà canvis amb la desaparició de Divendres. Un canvi en la graella que ha motivat que durant les últimes setmanes es parlés de candidats per ocupar aquest espai com Joan Maria Pou, presentador del No ho sé de RAC1, i narrador dels partits del Barça o Jordi Basté, el presentador del programa matinal líder de la ràdio catalana, El Món a RAC1.



El procés per trobar el relleu de Divendres s'acaba, i ho fa amb dues figures que també són del Grup Godó: Vador Lladó (proposta que presenta MEDIAPRO) i Toni Clapés. Lladó, per la seva part, podria combinar la conducció del Fricandó Matiner a RAC105 amb les tardes de TV3, una situació molt contrària a la de Toni Clapés, qui hauria de deixar el Versió RAC1 per tornar a TV3. Amb Clapés a TV3, les tardes de la ràdio catalana es veurien fortament sacsejades, ja que fins ara el lideratge de l'emissora del Grup Godó sembla inqüestionable.

