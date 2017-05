[Vídeo] La comparació de Tardà entre Corea i Espanya que pot fer posar vermell l’Estat

Última actualització Dimecres, 3 de maig de 2017 19:55 h

El diputat republicà critica amb vehemència el "càrtel de l'Estat" format en l'època d'Aznar que representen els grans oligopolis

Guifré Jordan @enGuifre– Joan Tardà ha defensat l’esmena a la totalitat d’Esquerra durant el debat dels pressupostos de l’Estat al Congrés fent una comparació de l’evolució econòmica Corea del Sud i Espanya en els últims 25 anys que pot fer posar vermell alguns. L’exemple ha dibuixat una imatge de l’Estat arcaica i incapaç d’adaptar-se a la globalització. Més aviat allò contrari: un país proteccionista i que només engreixa els oligopolis energètics, financers i de la construcció, bastit en els anys d’Aznar, Rato i el propi Montoro –que de 1996 a 2004 va ser secretari d’Estat d’Economia–, tal com ha denunciat.

@JoanTarda: “No han entendido nada, su presupuesto es radiografía de su España centralista. Son así de carcas y de nacionalistas” #PGE2017 pic.twitter.com/VCz70TmkxQ — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 3 de maig de 2017

@JoanTarda: “En lugar de una visión radial de España, de Madrid Kilómetro 0, hubieran tenido q apostar x el corredor mediterráneo" #PGE2017 pic.twitter.com/PgtzjO4LwH — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 3 de maig de 2017

Tardà ha afirmat que l’any 1989, entre els Jocs Olímpics de Seül i els de Barcelona, el PIB espanyol era el 70% més gran que Corea del Sud, després que els dos països haguessin passat per una Guerra Civil i una dictadura i règims militars. Ara bé, 25 anys després, “el PIB coreà és superior al PIB espanyol i a Corea presenten un llistat d’empreses d’alta tecnologia que exporten a tot el món, com Hyundai, KIA, Samsung... Comparin vostès la realitat de Corea amb l’oligarquia espanyola”.El dirigent republicà, fins i tot, ha mencionat algunes de les empreses “que són la flor i nata del capitalisme espanyol”, com ara Acciona, ACS, Banco Santander, BBVA, Ferrovial, Iberdrola, La Caixa, Repsol o Telefónica. Segons ell, es tracta d’una “oligarquia cobdiciosa” que ha estat incapaç d’adaptar-se a la globalització, i que es demostra per un “número de patents ridícul” de l’Estat i “cap salt tecnològic ni productiu”. Es tracta, en paraules de Tardà, d’una “secta contra la competitivitat” i un “càrtel de l’Estat”.Tardà tampoc ha oblidat denunciar algunes de les inversions als pressupostos que demostren “menyspreu” i “catalanofòbia” del govern de Rajoy. Per exemple, els “84 milions d’euros” pels museus del Prado i Reina Sofia per només “3 milions” per tots els museus catalans. També ha mencionat els “121 milions” que rebrà l’Instituto Cervantes, que contrasten amb els “300.000 euros” de l’Institut Ramon Llull.La intervenció del veterà representant republicà també ha abordat la independència de Catalunya, cosa que ha provocat algune rialles en la bancada popular: “Riguin, riguin, també reien a Madrid quan els cubans van dir que marxaven”, els ha etzibat. Tardà ha reblat la seva intervenció després de la rèplica del ministre Montoro amb una advertència: “Vagin rient, però el mes de setembre obrirem els col·legis electorals i els catalans votarem. La democràcia guanyarà, no ho dubti”.