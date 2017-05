bonxaval Barcelona Barcelona

4 de maig de 2017, 12.59 h

Molt bé, molt bé, "es va complir el protocol". Però per què no diuen que el protocol s'ha de revisar i modificar? No és penós que seguint el protocol s'hagi de fer treballar a les dones en màniga curta i faldilleta estant a vuit graus de temperatura i una humitat alta com va ser el cas del dijous dia 27 al migdia ?. No és penós que a les dones a diferència dels homes no pugin treballar amb jaqueta ?