L’aliança entre els comuns i el PSC a Barcelona trontolla

Última actualització Dijous, 4 de maig de 2017 10:40 h

Els socialistes titllen de "pedaç" unes obres que impulsa una regidora d'Ada Colau a Via Laietana

15 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Mala maror al govern municipal de Barcelona. El PSC ha retret al seu aliat, Barcelona en Comú, una acció d’obres de millora que es vol dur a terme a la Via Laietana impulsada per una regidora de la formació d’Ada Colau, Gala Pin. Tot i que avui l’alcalde accidental de la ciutat, Gerardo Pisarello, ha tirat pilotes fora al·legant que “pot haver un desajust en la informació”, la polèmica representa la primera esquerda entre els dos partits.

Notícies relacionades

Pisarello ha assegurat aquest dijous que el PSC coneixia les millores de Via Laietana, i ha negat que hi hagi cap esquerda en el govern per aquest projecte. El regidor d'Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni, el socialista Daniel Mòdol, va assegurar dimecres que les mesures anunciades per la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, eren un “pedaç” i que no configuraven una reforma “de consens”. També es va queixar que s'havia assabentat de les actuacions per la premsa. “Aquesta proposta de reforma surt de Ciutat Vella i els consellers del PSC hi estan favor. Ens posarem d'acord, perquè el projecte de fons el compartim absolutament”, ha remarcat Pisarello en declaracions a TV3.Pisarello ha apuntat que tothom està d'acord que cal una reforma integral de Via Laietana i ha subratllat que les mesures anunciades per Gala Pin són només un primer pas, un projecte de 2 MEUR per fer unes primeres actuacions. En aquest sentit, ha indicat que aquesta proposta surt del districte de Ciutat Vella, on s'ha parlat amb tots els partits, també amb el PSC. “Pot haver-hi un desajust en la informació”, ha afegit.En aquest sentit, ha remarcat que si hi ha una regidora a l'Ajuntament “que parla amb tothom i que té una excel·lent relació amb Jaume Collboni és Gala Pin”. I continua: “Ens posarem d'acord, perquè el projecte de fons el compartim absolutament, i el compartim amb altres forces de l'oposició”, ha conclòs l'alcalde accidental, que ha tret importància a les declaracions de Mòdol i ha negat cap crisi o fractura en el govern.