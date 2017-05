La gestoria del PSOE suspèn estrepitosament en llengua castellana

Última actualització Dijous, 4 de maig de 2017 12:55 h

Un professor corregeix la carta de Javier Fernández a Pablo iglesias

El president de la gestora que ara porta les regnes del PSOE, Javier Fernández, ha demostrat que sap fer un cop d'Estat dins el seu partit ho té molt per la mà però no pas el fet d'expressar-se de manera escrita. El socialista asturià ha enviat una carta a Pablo Iglesias on li explica els motius pels quals el PSOE no donarà suport a una moció de censura contra Mariano Rajoy. Un professor a Twitter ha comptabilitzat fins a 26 errors ortogràfics però la xarxa, fins i tot, n'ha trobat algun més.

A part dels errors ortogràfics, una de les coses que ha cridat més l'atenció a la xarxa és l'ús totalment inadequat dels signdes de puntuació, en especial, de les comes. De fet, l'últim parràgrafs, sense cap punt, no només costa d'entendre per la mala redacció sinó perquè sobren comes col·locades on no hi calen i allà on es necessiten no hi són.Aquí teniu la carta original i corregida: